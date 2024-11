Podcast Ci sono tre gol più importanti di altri che valgono il primo posto

vedi letture

Massimo traguardo, minimo sforzo. Si potrebbe anche sintetizzare così il percorso del Napoli in campionato con alcune gare vinte 1-0. Vittoria all'italiana, direbbe qualcuno, in realtà ogni gara è stata insidiosa e il Napoli le ha sempre giocate al massimo delle sue forze.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.