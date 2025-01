Podcast Garnacho, Lozano, Kvaratskhelia e il solito errore da evitare

Sta appassionando i tifosi la trattativa che potrebbe condurre molto presto Garnacho al Napoli come erede di Kvaratskhelia. Proviamo a spiegare i motivi alla base della scelta del club azzurro di puntare sull’argentino e soprattutto facciamo chiarezza sulla sua valutazione economica in un periodo storico in cui molto spesso i prezzi non corrispondono effettivamente al valore dei giocatori.

