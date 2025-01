Podcast Il caso del post-Kvara rischia di diventare unico nella storia del Napoli

A inizio gennaio il Napoli ha capito che Khvicha Kvaratskhelia sarebbe andato via, direzione Paris Saint-Germain, e pochi giorni dopo la cessione è diventata ufficiale. Sono passate già due settimane e il club azzurro non è ancora riuscito a chiudere per l'erede, rendendo questo caso di gennaio un qualcosa di raro, forse anche unico.

