Podcast Il 'Napoli 2' ha mandato un chiaro segnale al campionato

Il Napoli batte il Palermo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia con un sonoro 5-0. Nonostante il turnover massiccio, la squadra di Antonio Conte domina in lungo e in largo e vola così agli ottavi di finale della competizione: a dicembre i partenopei affronteranno la Lazio.

