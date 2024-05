Il Napoli su un rivoluzionario: Gasp ha cambiato il calcio con un'enorme novità

Non è di certo una novità: il Napoli ha puntato su Gian Piero Gasperini come prima scelta per la panchina in vista della prossima stagione

Non è di certo una novità: il Napoli ha puntato su Gian Piero Gasperini come prima scelta per la panchina in vista della prossima stagione. Il tecnico dell’Atalanta ieri ha trionfato nella finale di Europa League grazie al 3-0 contro il Bayer Leverkusen. Un allenatore rivoluzionario, che ha cambiato il calcio con un’enorme novità.

