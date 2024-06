La prima giornata napoletana di Conte e le prime mosse di Manna

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione.

Prima giornata napoletana per Antonio Conte. il tecnico è sbarcato oggi per la prima volta a Napoli da allenatore azzurro. Il tecnico salentino in mattinata è approdato in città, poi si è diretto in albergo e infine si è recato a Castel Volturno per un primo impatto con le strutture di cui potrà usufruire nella stagione appena cominciata.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate e complete sul calcio Napoli per iOS e Android)