TN In Podcast - A febbraio sarà un altro Barça: senza quarto posto punterà tutto sull’EL

L’urna di Nyon ha decretato il sorteggio dei sedicesimi di Europa League tra Barcellona e Napoli. I catalani, in crisi sportiva e societaria, non mancavano dagli ottavi di Champions da oltre 20 anni. Momento nerissimo, ma a febbraio soprattutto senza il quarto posto in Liga la squadra di Xavi punterà tutto sull’Europa League.

