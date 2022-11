TN in Podcast - "A gennaio niente", ma il Napoli lavora già per il futuro: i profili attenzionati

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha approfondito il tema ed elencato i profili attenzionati dagli azzurri.

© foto di www.imagephotoagency.it

E' sempre calciomercato, si sa. Mai come quest'anno poi, con il calcio giocato che si ferma per due mesi, almeno per quanto riguarda i club. Spazio dunque, fin da subito, a voci, incontri, trattative, abboccamenti. Con sguardo rivolto al futuro, ovviamente. D'altronde il Napoli non ha nulla da riparare e, come pre-annunciato da Cristiano Giuntoli qualche settimana fa, a gennaio non farà nulla sul mercato. Ma qualche movimento in prospettiva sì.