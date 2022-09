TN in Podcast - A Glasgow per confermarsi in Europa e indirizzare il girone: le ultime verso i Rangers

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è proiettato al match e ha raccontato tutte le ultime in vista di questa partita.

Dopo la vittoria in campionato contro lo Spezia, mercoledì il Napoli tornerà in campo sul palcoscenico della Champions League. Ad attendere gli azzurri, primi nel girone insieme all'Ajax in virtù del successo col Liverpool, ci saranno i Rangers di Glasgow, ko al debutto europeo contro gli olandesi.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.