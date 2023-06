TN in Podcast - ADL gioca coi giornalisti perché sa già chi sarà il nuovo allenatore

10, 20, 40. Aumentano dopo ogni intervista i candidati per la panchina del Napoli. De Laurentiis scherza con la stampa

Ascolta l'audio

Ep. 382 - Forse ADL sa già chi sarà il nuovo allenatore del Napoli

10, 20, 40. Aumentano dopo ogni intervista i candidati per la panchina del Napoli. De Laurentiis scherza con la stampa perché, forse, conosce già il nome del nuovo allenatore e quindi si diverte a creare indizi per poi smontarli, producendo caos.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.