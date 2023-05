TN in Podcast - ADL-Spalletti, il vero motivo (non svelato) della cena

De Laurentiis e Spalletti si sono incontrati venerdì scorso a cena, ma in conferenza stampa il presidente del Napoli ha parlato di incontro cordiale

Ep. 373 - ADL-Spalletti, il vero motivo (non svelato) della cena

De Laurentiis e Spalletti si sono incontrati venerdì scorso a cena, ma in conferenza stampa il presidente del Napoli ha parlato di incontro cordiale per "ringraziare" il tecnico per lo scudetto. Sarà stato davvero così?

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.