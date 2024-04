TN in Podcast - ADL vuole subito David: la grande differenza con Osimhen

Si chiama Jonathan David, ha 24 anni, gioca nel Lille, ed è la prima scelta del Napoli per la sostituzione di Osimhen

Ascolta l'audio

Ep. 489 - Perché ADL vuole subito David: la grande differenza con Osimhen

Si chiama Jonathan David, ha 24 anni, gioca nel Lille, ed è la prima scelta del Napoli per la sostituzione di Osimhen. L'attaccante canadese è la prima vera scelta di De Laurentiis. Un giocatore completo, goleador, tecnico, molto forte nello stretto, che piace tanto al club azzurro e al ds Manna.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha analizzato l'affare e presentato il bomber. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.