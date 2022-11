TN in Podcast - Alla Kvara, ma dall'altro lato: chi è Luiz Henrique, l'ultima tentazione azzurra

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha tracciato il profilo dell'ala destra ex Fluminense, presentando il calciatore.

L'ultimo nome finito nel mirino del Napoli arriva direttamente dal Brasile: Luiz Henrique, esterno offensivo classe 2001 che ha strabiliato nel Brasilerao fino all'estate scorsa, quando poi si è trasferito al Real Betis, in Spagna, dove pian piano sta cominciando a trovare un maggiore minutaggio e a imporsi.