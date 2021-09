TN in Podcast - Altra vittoria in goleada: il Napoli di Spalletti è pronto ad ogni copione tattico

Il Napoli batte in goleada anche al Sampdoria per la quinta vittoria di fila in campionato che vale la vetta della classifica. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la prestazione degli azzurri, sia collettivamente che individualmente, e le mosse di Spalletti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.