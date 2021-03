TN in Podcast - Altri due infortuni e la situazione dei nazionali: il punto dalla redazione

Quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast" con Antonio Gaito e Francesco Carbone abbiamo fatto il punto sugli infortunati, alla luce anche delle notizie di oggi verso una settimana con 3 partite che possono essere già determinanti, e sui tanti nazionali azzurri impegnati in questi giorni. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.