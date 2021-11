TN in Podcast - Altro scontro diretto, Napoli chiamato a reagire: le ultime verso la Lazio

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato le ultime in vista dell'emozionante sfida con la formazione di Maurizio Sarri.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ascolta l'audio

Insigne e Fabian sono recuperati, Luciano Spalletti può sorridere. Contro la Lazio ci saranno, almeno loro, visto che mancheranno già Osimhen, Anguissa, Ounas e i positivi al Covid-19 Politano e Zanoli. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato le ultime in vista dell'emozionante sfida con la formazione di Maurizio Sarri. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.