TN in Podcast - Altro show senza 6 titolari: tutte le buone notizie di Varsavia per Spalletti

Il Napoli espugna Varsavia con una prova dominante nonostante 6 assenti, indisponibili o preservati da Spalletti. In "Tutto Napoli in Podcast" i nostri Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno analizzato la prova degli azzurri ma soprattutto la crescita di tante seconde linee che allargheranno la rosa anche per il campionato. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.