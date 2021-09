TN in Podcast - Anguissa, Ounas ed i limiti a difesa schierata: cosa ci ha detto Napoli-Juve

Il Napoli rimonta la Juventus al Maradona ma approfondiamo le note positive ed anche alcune negative su cui Spalletti dovrà lavorare. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato cosa ci ha lasciato Napoli-Juventus: dall'esordio di Anguissa alla mossa vincente Ounas, senza dimenticare le difficoltà ataviche difesa schierata. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.