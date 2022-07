TN in Podcast - Ballottaggio aperto in difesa: i due nomi in lizza

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast

Leo Skiri Ostigard o Nicolò Casale. Tra questi due nomi molto probabilmente uscirà fuori il nuovo difensore del Napoli. Il club azzurro ha bisogno di un quarto centrale e sta valutando sia l'ex Genoa che il giocatore dell'Hellas Verona, chiaramente uno alternativo all'altro. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Francesco Carbone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.