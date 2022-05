TN in Podcast - Ciclone ADL, il patron ne ha per tutti: Spalletti, la squadra e gli opinionisti a gettone

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha analizzato le parole del patron azzurro.

Nel corso della conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, in occasione della cerimonia di omaggio della statuina di Diego Armando Maradona che si è tenuta ieri, Aurelio De Laurentiis si è soffermato su diversi temi. Dal futuro di Luciano Spalletti, alla squadra e al mercato fino agli opinionisti delle tv locali.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha analizzato le parole del patron azzurro.