TN in Podcast - Come sostituire Osimhen? Pro e contro delle 3 soluzioni valutate da Spalletti

Luciano Spalletti come sopperirà all'assenza di Victor Osimhen contro il Genoa? In "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato i pro e contro delle 3 possibili soluzioni che il tecnico del Napoli sta valutando. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.