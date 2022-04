TN in Podcast - Come Spalletti ha modificato il Napoli ad hoc e battuto l'Atalanta

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato il successo degli azzurri nel big match del Gewiss Stadium.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli sbanca anche il campo (sempre ostico) dell'Atalanta, squadra per fisicità ed aggressività spesso sofferta dai piccoletti azzurri, nonostante assenze pesantissime come quelle di Di Lorenzo e Rrahmani in difesa, Osimhen (ed anche Ounas e Petagna) davanti ed un Fabian a mezzo servizio.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato il successo degli azzurri nel big match del Gewiss Stadium. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.