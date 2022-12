TN in Podcast - Come sta il Napoli a -6 dal big match con l'Inter

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato la situazione in casa Napoli, senza infortunati e con tutti i reduci dal Mondiale

Ep. 393 - Come sta il Napoli a -6 dal big match con l’Inter Meno sei alla ripresa del campionato, meno sei a Inter-Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti lavorano al gran completo a Castel Volturno e lo faranno senza sosta, ogni giorno, da qui al giorno di vigilia del big match della prima giornata del 2023.