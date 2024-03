TN in Podcast - Con Calzona c'è la svolta: il Napoli sale sull'ultimo treno per le posizioni europee

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito si è soffermato su questa tematica, analizzando così la partita

Ep. 472 - Con Calzona c’è la svolta: il Napoli sale sull’ultimo treno per le posizioni europee

Il Napoli batte la Juventus, inanella la seconda vittoria consecutiva in campionato e sale sull'ultimo treno disponibile per ambire alle posizioni europee. Attualmente settimo in classifica, il sodalizio azzurro è a -4 dalla Roma quinta e a -8 dal Bologna quarto, ma soprattutto sembra essersi ritrovato grazie alla mano di Francesco Calzona.

