TN in Podcast - Cosa accade attorno a Koulibaly e perché ADL deve mettersi di traverso

© foto di www.imagephotoagency.it

L'incontro Ramadani-Juventus non ha lasciato indifferente il Napoli. Perché Kalidou Koulibaly è un big e benché le voci sul suo futuro si affollino è chiaro che il club azzurro abbia la ferma volontà di tenerlo e rinnovargli il contratto. E Aurelio De Laurentiis fa bene a mettersi di traverso.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione e spiegato le ragioni che spingono il patron a tenere il muro alto. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.