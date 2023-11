TN in Podcast - Cosa ha funzionato e cosa no contro la Salernitana

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone sottolineato cosa ha funzionato e cosa no nella partita di sabato

Ep. 416 - Cosa ha funzionato e cosa no contro la Salernitana Il Napoli vince il derby contro la Salernitana e ottiene la sesta vittoria stagionale in trasferta (su otto). Nessun trionfalismo, ma nel match dell'Arechi sono stati registrati alcuni passi in avanti su certi principi di gioco che hanno fatto le fortune dell'annata passata. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone sottolineato cosa ha funzionato e cosa no nella partita di sabato. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.