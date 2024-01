TN in Podcast - Così ADL è rimasto solo: tutto il peso della crisi sul patron

Momento critico quello del Napoli, che con lo scudetto sul petto ha chiuso il girone d’andata con appena 28 punti in classifica.

Ep. 446 - Così De Laurentiis è rimasto solo: tutto il peso della crisi sul patron

Momento critico quello del Napoli, che con lo scudetto sul petto ha chiuso il girone d’andata con appena 28 punti in classifica. L’addio di Spalletti ha determinato l’inizio di una serie di scelte disastrose da parte di De Laurentiis.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro vice-direttore Arturo Minervini ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.