TN in Podcast - Da Simeone a Broja: tutti i nomi seguiti dal Napoli per l'attacco

Simeone, Broja, Scamacca, Raspadori: sono questi alcuni dei profili monitorati dal Napoli per l'attacco qualora partisse Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simeone, Broja, Scamacca, Raspadori: sono questi alcuni dei profili monitorati dal Napoli per l'attacco qualora partisse Osimhen che è molto seguito dal Manchester United.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha elencato tutti i calciatori seguiti dal club azzurro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.