TN in Podcast - Dal tostissimo Leicester a Spartak e Legia: l'analisi sulle rivali del Napoli

Il Napoli quest'oggi ha scoperto il proprio cammino europeo col sorteggio del girone d'Europa League con Leicester, Spartak e Legia. In "Tutto Napoli in Podcast" Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone hanno analizzato la difficoltà nell'arrivare al primo posto, per la forza del club inglese, ma allo stesso tempo il livello più basso delle altre due. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.