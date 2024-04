TN in Podcast - Dalle urla nello spogliatoio di Monza le indicazioni sul futuro di alcuni azzurri

Durante l’intervallo alcuni leader dello spogliatoio e Calzona hanno alzato la voce.

Ep. 486 - Dalle urla nello spogliatoio di Monza le indicazioni sul futuro di alcuni azzurri

Il Napoli è tornato a vincere. Successo in rimonta sul campo del Monza arrivato grazie a 13 minuti devastanti nella ripresa ma con un momento chiave. Durante l’intervallo alcuni leader dello spogliatoio e Calzona hanno alzato la voce. E l’effetto si è visto poi subito in campo con un ottimo secondo tempo.

