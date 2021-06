TN in Podcast - De Paul-Atletico complica l'addio di Fabian? Il punto sul futuro dello spagnolo

Il club più vicino a Fabian la scorsa estate, l'Atletico Madrid, ha definito l'arrivo di Rodrigo De Paul ed in "Tutto Napoli in Podcast" abbiamo analizzato le possibili ricadute sul mercato del Napoli. Antonio Gaito e Arturo Minervini hanno approfondito il futuro dello spagnolo, in scadenza di contratto nel 2023 e che non sembra intenzionato a rinnovare. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.