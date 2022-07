TN in Podcast - Dybala, il sondaggio del Napoli e quella tentazione di fare uno strappo alla regola

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast

Paulo Dybala al Napoli? Perché no. Certo, l'operazione è complessa, dai costi elevati per i parametri (d'ingaggio) del Napoli, ma un sondaggio è stato fatto sicuramente. D'altronde, quando un calciatore come l'argentino è libero, è lecito farci un pensierino. E il club azzurro la tentazione di fare uno strappo alla regola ce l'ha. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.