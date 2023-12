TN in Podcast - Esaltato a Bergamo, distrutto a Madrid: le montagne russe di Natan

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minvervini ha fatto un focus sul difensore brasiliano.

Ep. 431 - Esaltato a Bergamo, distrutto a Madrid: le montagne russe di Natan

Dopo un avvio senza vedere il campo, Natan è diventato un perno della difesa del Napoli. Tante ottime prove, fino a quella con l'Atalanta. Poi, però, contro il Real Madrid è stato tra i peggiori in campo ed è stato massacrato dalla critica.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minvervini ha fatto un focus sul difensore brasiliano. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.