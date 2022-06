TN in Podcast - Fabian-Koulibaly, rinnovo o cessione? Lo scenario più probabile è il terzo

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione sul futuro dei due calciatori azzurri.

Ad un anno dal naturale termine dei rispettivi accordi, è chiaro che il Napoli voglia chiarezza sugli orizzonti legati a Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Fin dall'inizio il club è stato chiaro: rinnovo o cessione, al fine di non perderli a parametro zero tra un anno. Ma c'è un terzo scenario che sta prendendo sempre più corpo.

