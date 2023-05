TN in Podcast - Finalmente la verità: perché Spalletti dirà addio ad ADL

Ascolta l'audio

Ep. 377 - Finalmente la verità: perché Spalletti dirà addio ad ADL

Ieri sera le parole di Aurelio De Laurentiis, oggi quelle di Luciano Spalletti e finalmente è venuta a galla la verità sul futuro: Luciano Spalletti dirà addio al Napoli e si prenderà un anno sabbatico. Adesso è ufficiale.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.