TN in Podcast - Finalmente Simeone: come cambia l'attacco con l'alter ego di Osimhen

La doppia operazione si è definitivamente sbloccata: Andrea Petagna va al Monza e Giovanni Simeone è pronto a vestirsi dell'azzurro del Napoli. Il via libera è arrivato da tutte le parti in causa e nelle prossime ore saranno completati gli iter burocratici del caso, prima delle rispettive ufficialità. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha spiegato come cambia l'attacco con l'arrivo del centravanti argentino. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.