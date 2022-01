TN in Podcast - Ghoulam dipende da Olivera: il punto sul terzino tra presente e futuro

Il mercato del Napoli è terminato o bisogna aspettarsi qualche altro colpo? Nell'ambiente in tanti chiedono un rinforzo sulla fascia sinistra di difesa e gli ultimi rumors raccontano di una trattativa avanzata per Mathias Olivera del Getafe, che andrebbe a sostituire Faouzi Ghoulam, sul quale ci sarebbe il forte interesse della Lazio.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha commentato gli ultimi rumors legati alla corsia mancina, tra presente e futuro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.