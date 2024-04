TN in Podcast - Gli alibi sono finiti: la contestazione coinvolge (finalmente) la squadra

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita e gli strascichi di questa sconfitta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli più brutto della gestione Calzona cade rovinosamente a Empoli e dice definitivamente addio alle residue speranze di una qualificazione alla prossima Champions League. Nel mirino della critica, ora, sono finiti i calciatori, fortemente contestati dai tanti tifosi accorsi sabato al Castellani.

ASCOLTA GRATIS IL NOSTRO PODCAST

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato così la partita e gli strascichi di questa sconfitta. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.