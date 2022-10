TN in Podcast - Guai a discuterne la titolarità: Osimhen abbatte la Roma col terzo gol di fila

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il successo del Napoli concentrandosi sul nigeriano

Terzo gol di fila per Victor Osimhen che da quando è rientrato in campo sta trascinando il Napoli a suon di gol, l’ultimo quello di ieri decisivo contro la Roma

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il successo del Napoli concentrandosi sul nigeriano. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.