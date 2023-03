TN in Podcast - I reali motivi per cui è stata vietata la trasferta ai tifosi dell'Eintracht

Il Ministro degli Interni italiano ha vietato ai tifosi dell'Eintracht Francoforte la trasferta a Napoli in occasione del ritorno degli ottavi di finale

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha raccontato i reali motivi che si celano dietro questa decisione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.