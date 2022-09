TN in Podcast - I segreti ed i protagonisti dell’impresa di San Siro

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Gaito ha analizzato quanto accaduto al Mezza e come il Napoli è riuscito a portare a casa i tre punti.

Altro giro, altra impresa. Il Napoli sbanca San Siro. Contro il Milan un successo di misura con Giovanni Simeone a prendersi la scena con la rete decisiva. Lui e tanti altri sono i protagonisti della notte che tiene il Napoli agganciato alla vetta. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha analizzato quanto accaduto al Mezza e come il Napoli è riuscito a portare a casa i tre punti. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.