TN in Podcast - Il cambio inspiegabile e l’impresa di Mazzarri: riuscire a fare peggio di Garcia

Ep. 445 - Il cambio inspiegabile e l’impresa di Mazzarri: riuscire a fare peggio di Garcia

Uno dei Napoli più brutti mai visti da un po' di anni a questa parte. A Torino va in campo una squadra irriconoscibile, che si fa dominare dai granata già in undici contro undici. E poi con l'ingresso di Mazzocchi, espulso dopo quattro minuti, la partita di fatto finisce.

Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.