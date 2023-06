TN in Podcast - Il grande dubbio: la festa di Osimhen all’ultima dell’anno o in azzurro?

Victor Osimhen piglia tutto. Bomber del campionato, miglior attaccante, lo scudetto col Napoli. Annata straordinaria per il centravanti nigeriano

Ep. 380 - Scudetto, Capocannoniere e Miglior 9: la festa di Osimhen all’ultima dell’anno o in azzurro?

Victor Osimhen piglia tutto. Bomber del campionato, miglior attaccante, lo scudetto col Napoli. Annata straordinaria per il centravanti nigeriano anche se sono ancora tanti i dubbi relativi al suo futuro.

