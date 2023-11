TN in Podcast - Il Mazzarri 2.0 prende forma: inizia la preparazione della sfida all’Atalanta

Comincia oggi la prima vera settimana di lavoro di Walter Mazzarri, quella che porterà alla prima sfida del suo ritorno al Napoli

Comincia oggi la prima vera settimana di lavoro di Walter Mazzarri, quella che porterà alla prima sfida del suo ritorno al Napoli, il big match contro l'Atalanta. Pian piano l'allenatore azzurro ritroverà anche i calciatori impegnati con le rispettive nazionali.

