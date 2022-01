TN in Podcast - Il Napoli B è superiore alla Juventus: l'analisi del pari dell'Allianz

Nonostante otto assenze, di cui ben cinque titolari, il Napoli ottiene un punto a Torino contro la Juventus, giocando meglio e mostrandosi superiore malgrado la forte emergenza. Un risultato positivo che permette agli azzurri di lasciare la Vecchia Signora a -5 in classifica e di mantenere il vantaggio negli scontri diretti.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Pierpaolo Matrone ha analizzato il pareggio dell'Allianz Stadium. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.