TN in Podcast - Il Napoli sta già costruendo il futuro: le prime quattro mosse

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha raccontato le prime quattro mosse per l'avvenire.

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Ascolta l'audio

Mentre il Napoli di campo lavora alla Fiorentina, l'altro Napoli, quello che resta alla scrivania, sta programmando il futuro in vista della prossima stagione. Si prevedono diversi cambiamenti nell'organico azzurro e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha già anticipato parte del lavoro. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha raccontato le prime quattro mosse per l'avvenire. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.