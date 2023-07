TN in Podcast - Il Napoli sta per annunciare il primo colpo di mercato?

Kim sta per andare al Bayern, al Napoli serve un difensore. Due nomi nel mirino, il primo colpo di mercato potrebbe essere annunciato

Due nomi nel mirino, il primo colpo di mercato potrebbe essere annunciato molto presto. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Fabio Tarantino ha fatto il punto della situazione. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.