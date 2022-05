TN in Podcast - “Il presidente mi ha chiesto di Mertens…”: la frase che svela il pensiero di Spalletti

Per il belga c'è il rammarico per lo scudetto mancato dal Napoli, per il tecnico l'obiettivo richiesto ad inizio anno dalla società è stato centrato.

Mertens e Spalletti la pensano diversamente. Per il belga c'è il rammarico per lo scudetto mancato dal Napoli, per il tecnico l'obiettivo richiesto ad inizio anno dalla società è stato centrato e quindi non c'è nulla da recriminare.

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro Arturo Minervini ha analizzato il rapporto tra l'attaccante più prolifico della storia del Napoli e il tecnico azzurro. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.