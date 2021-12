TN in Podcast - Il problema del gol ora preoccupa. Ed i cambi l’hanno aggravato

Ieri sera è arrivata la terza sconfitta consecutiva del Napoli al Maradona. Clamoroso ko con lo Spezia, seconda gara di fila in casa senza far gol. L’attacco del Napoli è diventato un problema e i campo effettuati ieri da Spalletti hanno aggravato questa lacuna. In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore editoriale Antonio Gaito ha analizzato la partita di ieri e più in generale la gestione dei cambi di Spalletti e la poca prolificità degli attaccanti azzurri. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti.