TN in Podcast - Il rinnovo di Insigne: la posizione delle parti e tutti gli scenari

Quest'oggi in "Tutto Napoli in Podcast", abbiamo approfondito la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne, in scadenza 2022, con la trattativa per il rinnovo che dovrebbe partire dopo una delle sue migliori stagioni in azzurro ed a ridosso degli Europei. Antonio Gaito e Fabio Tarantino hanno analizzato quelle che possono essere le posizioni delle parti ed i possibili scenari. Di seguito il player per far partire il podcast mentre nella nuova sezione "podcast" potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi quotidiani.